Waffenruhe zwischen Indien und Pakistan ist offenbar brüchig

Neu Delhi: Indien wirft Pakistan den Bruch der heute in Kraft getretenen Waffenruhe im Kaschmir-Konflikt vor. Das indische Außenministerium forderte den Nachbarstaat auf, die Feuerpause einzuhalten. Zuvor hatte bereits ein pakistanischer Minister von Scharmützeln an der Grenze gesprochen. In der Nacht hatten sich die beiden Nachbarstaaten, vermittelt durch die US-Regierung, überraschend auf eine Feuerpause geeinigt. In den Tagen zuvor war der Konflikt zwischen ihnen ständig eskaliert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2025 20:00 Uhr