Waffenruhe in Nahost verlängert - Erneut Geiseln freigelassen

Tel Aviv: Die Hamas hat am Abend eine vierte Gruppe Geiseln freigelassen. Elf Israelis und sechs Thailänder wurden an das Rote Kreuz übergeben. Außenministerin Baerbock bestätigte, dass von den Israelis zwei auch eine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Es seien Teenager. Die Freigelassenen haben inzwischen israelischen Boden erreicht. Im Gegenzug wurden 33 palästinensische Häftlinge entlassen - die meisten Jugendliche. Bis zum Schluss hatten Israel und die Hamas darüber verhandelt, welche Menschen freikommen sollten. Beide Seiten zeigten sich lange unzufrieden. Dem Vermittler Katar gelang es aber, ein weiteres Ergebnis zu erzielen: Beide Seiten willigten ein, die Waffenruhe um zwei Tage zu verlängern. Die bisherige Vereinbarung wäre in der Früh ausgelaufen. Nun gilt sie bis Donnerstagmorgen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.11.2023 22:45 Uhr