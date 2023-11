Waffenruhe in Nahost um zwei Tage verlängert - Erneut Geiseln freigelassen

Doha: Die Feuerpause im Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas wird um zwei Tage verlängert. Das teilte der Außenminister von Katar mit. Die bisherige Vereinbarung wäre in der Früh ausgelaufen. Nun gilt sie bis Donnerstagmorgen. Heute Abend wurden wieder elf israelische Geiseln an das Rote Kreuz übergeben, sowie sechs Thailänder. Nach Angaben von Außenministerin Baerbock haben zwei von ihnen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Im Gegenzug sollen 33 palästinensische Häftlinge frei kommen. Ebenfalls Teil des Abkommens zwischen Israelis und Hamas sind verstärkte Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Laut UN-Generalsekretär Guterres kommen sie voran, sind aber nicht ausreichend. Die humanitäre Katastrophe in Gaza werde jeden Tag schlimmer, so Guterres.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.11.2023 21:45 Uhr