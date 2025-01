Waffenruhe in Nahost tritt nach fast drei Stunden Verzögerung in Kraft

Jerusalem: Nach fast drei Stunden Verzögerung ist im Gazastreifen am Vormittag die Waffenruhe in Kraft getreten. Laut israelischer Regierung hatte die Hamas nicht zum vereinbarten Zeitpunkt eine Liste übermittelt, auf der die Namen der Geiseln stehen, die heute freigelassen werden. Als diese dann vorlag, seien die Angriffe eingestellt worden. Bei den Geiseln soll es sich um drei Frauen handeln, die die israelische Staatsbürgerschaft haben und gleichzeitig die rumänische bzw. die britische Staatsbürgerschaft. Neben der Freilassung von Geiseln und palästinensischen Gefangenen sieht die erste Phase des Abkommens auch eine schnelle Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung im Gazastreifen mit Lebensmitteln und Medikamenten vor. Nach UN-Angaben leiden in dem Küstenstreifen 90 Prozent der Menschen an Hunger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 12:00 Uhr