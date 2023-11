Waffenruhe in Gaza soll morgen Früh beginnen

Gaza Stadt: Die eigentlich für heute geplante Waffenruhe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas soll nun morgen Früh beginnen. Das teilten Vermittler aus Katar mit. Der Plan für die viertägige Waffenruhe sieht vor, dass die Milizionäre der Hamas und das israelische Militär ab sieben Uhr Ortszeit die Kämpfe einstellen. Laut dem Außenministerium in Doha sollen dann rund 200 Lastwagen mit Hilfsgütern so schnell wie möglich von Ägypten in den Gazastreifen rollen. Israel bestätigte zudem den Eingang einer Namensliste von 13 festgehaltenen Geiseln, die morgen Nachmittag freikommen sollen. Insgesamt sollen während der Feuerpause 50 der mehr als 200 von Hamas-Terroristen verschleppten Geisel freigelassen werden. Im Gegenzug hatte Israel zugesagt, 150 palästinensische Frauen und Jugendliche aus Gefängnissen zu entlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2023 21:00 Uhr