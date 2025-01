Waffenruhe im Libanon soll laut US-Angaben verlängert werden

Washington: Trotz zuletzt mehrerer israelischer Attacken im Libanon soll die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz offiziell verlängert werden. Wie das Weiße Haus mitteilte, ist eine Ausweitung um gut drei Wochen bis zum 18. Februar geplant. Im Gazastreifen will die islamistische Hamas derweil in Kürze auch eine israelische Geisel mit deutscher Staatsbürgerschaft freilassen. Nach Angaben des Büros von Israels Premier Netanjahu sollen am Donnerstag und am Freitag jeweils drei Geiseln freikommen - darunter auch die Frau mit deutschem Pass. In einer Erklärung des katarischen Außenministeriums hieß es, Israel werde im Gegenzug den vertriebenen Palästinensern erlauben, ab heute wieder in den nördlichen Gazastreifen zurückzukehren. Netanjahu hatte dies von der Freilassung der Zivilistin abhängig gemacht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2025 01:00 Uhr