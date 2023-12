Waffenruhe im Gazastreifen offenbar um weiteren Tag verlängert

Tel Aviv: Die Waffenruhe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas ist einem Medienbericht zufolge verlängert worden. Israel und die Hamas hätten sich auf eine Verlängerung um einen achten Tag geeinigt, berichtet die Zeitung "Wall Street Journal" und beruft sich dabei auf ägyptische Beamte. Am Abend waren weitere Menschen aus der Geiselhaft der islamistischen Hamas freigekommen. Wie die Armee mitteilte, handelt es sich um sechs Israelis, die in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Zuvor hatte das Rote Kreuz schon zwei Frauen in Empfang genommen, die von der Hamas übergeben worden waren. Die israelische Gefängnisbehörde hat nach palästinensischen Angaben im Gegenzug 30 Palästinenser entlassen. Sie seien in Ost-Jerusalem sowie im Westjordanland von ihren Familien empfangen worden, berichteten palästinensische Medien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.12.2023 04:00 Uhr