Waffenruhe im Gazastreifen ist am Morgen in Kraft getreten

Gaza-Stadt: Die vereinbarte Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel ist in Kraft getreten. Seit heute Morgen, 6 Uhr unserer Zeit, gilt im Gazastreifen eine Feuerpause. Vier Tage lang soll nicht gekämpft werden. In dieser Zeit sollen insgesamt 50 israelische Geiseln sowie 150 palästinensische Gefangene freigelassen werden. Auf beiden Seiten handelt es sich überwiegend um Frauen und Kinder. Die ersten Geiseln sollen heute Nachmittag freikommen und an das Rote Kreuz übergeben werden. - Vor der Feuerpause hatte die israelische Armee ihre Angriffe auf Hamas-Ziele noch einmal intensiviert, vor allem im Norden des Gazastreifens. Auch die Angriffe auf Israel hielten an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2023 07:00 Uhr