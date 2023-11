Waffenruhe im Gazakrieg soll heute Morgen beginnen

Tel Aviv: Im Gaza-Krieg soll um 6 Uhr unserer Zeit die ausgehandelte viertägige Waffenruhe beginnen. Das hat am Nachmittag die Regierung von Katar bekannt gegeben, die zwischen Israel und der Hamas vermittelt. Die Feuerpause gilt als Voraussetzung dafür, dass etliche von der Terror-Organisation verschleppte Geiseln aus dem Gazastreifen freikommen. Am Nachmittag will die Hamas offenbar eine erste Gruppe von 13 Menschen an Israel übergeben. Im Gegenzug sollen deutlich mehr Hilfsgüter als bisher in das abgeriegelte Gebiet gelangen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2023 01:00 Uhr