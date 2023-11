Waffenruhe im Gazakrieg scheint zu halten

Tel Aviv: Die am Morgen in Kraft getretene Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas scheint weitgehend zu halten. Es gab zwar Raketenalarm im israelischen Grenzgebiet zum Gazastreifen, jedoch keine Berichte über Bomben-, und Artillerieangriffe. Von Ägypten aus fuhren erste Lastwagen mit humanitärer Hilfe für die notleidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah. Zudem sollen sich Hunderte palästinensische Binnenflüchtlinge auf den Weg Richtung Norden gemacht haben, um dort nach ihren Häusern und Angehörigen zu sehen, hieß es am Morgen. Eine erste Gruppe von Geiseln der Hamas soll am Nachmittag um 15 Uhr unserer Zeit freikommen. Dabei soll es sich um 13 Frauen und Kinder handeln. Im Gegenzug sollen 150 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2023 09:00 Uhr