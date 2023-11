Waffenruhe im Gaza-Krieg wird laut Katar um zwei Tage verlängert

Doha: Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas wird laut Katar um zwei Tage verlängert. Damit würde sie erst Donnerstagmorgen zu Ende gehen. Ein Hamas-Sprecher sagte, es sollten die gleichen Bedingungen gelten wie bei der jetzigen Feuerpause. Die USA begrüßten die Verlängerung. Aus dem Nationalen Sicherheitsrat hieß es, in den zusätzlichen zwei Tagen sollten 20 weitere Geiseln frei kommen. Die Verhandlungen beträfen Frauen und Kinder. Auch heute Abend wurden wieder Geiseln aus dem Gazastreifen an das Rote Kreuz übergeben. Die israelische Armee bestätigte, dass sie auf dem Weg nach Israel sind. Wie schon in den vergangenen Tagen wurden elf Verschleppte frei gelassen. Dafür sollen im Gegenzug 33 palästinensische Häftlinge frei kommen.

