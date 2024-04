Waffenmeisterin bekommt nach tödlichem Schuss an Film-Set 18 Monate Haft

Santa Fe: Im Prozess um den tödlichen Schuss von Hollywood-Star Baldwin an einem Film-Set ist die Waffenmeisterin zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Ein Geschworenen-Gericht hatte sie im März wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen. Bei der Urteilsverkündung erklärte die Richterin, niemand anderes als die Waffenmeisterin habe die sichere Waffe in eine tödliche Waffe verwandelt. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat die Frau unabsichtlich scharfe Munition an den Drehort mitgebracht, obwohl das ausdrücklich verboten war. Baldwin hatte bei einer Drehprobe vor drei Jahren die Kamerafrau erschossen. Nach seiner Aussage wusste er nicht, dass scharfe Munition in der Waffe war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2024 08:00 Uhr