Wässerwiesen in Franken sollen in weltweite Unesco-Liste

Nachrichtenarchiv - 19.03.2022 16:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Forchheim: Das über Jahrhundere weitergegebene Wissen über traditionelle Wiesenbewässerung in Franken soll in eine Unesco-Liste aufgenommen werden. Gemeinsam mit sechs weiteren europäischen Ländern mit Bewässerungskultur soll demnächst die Aufnahme in die "Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit" beantragt werden. Das teilte das Landratsamt Forchheim gemeinsam mit der Stadt Nürnberg mit. Die Wässerwiesen liegen in der Nähe der Flüsse Rednitz, Wiesent und Regnitz.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.03.2022 16:45 Uhr