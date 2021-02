Wärmeversorgung in Nürnberg bleibt länger beeinträchtigt

Nachrichtenarchiv - 09.02.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Nach dem Brand in einem Großkraftwerk ist nicht mit einer schnellen Wiederherstellung der vollen Wärmeversorgung in den betroffenen Stadtteilen Gebersdorf und Röthenbach zu rechnen. Wie es auf einer Pressekonferenz von Seiten des Energiebetreibers N-Ergie hieß, ist die Dauer der Reparatur des stark beschädigten Kraftwerks nicht abzusehen. Die Wärmeleistung in mehreren größeren Wohnblocks wurde bereits gedrosselt auf etwa 10 bis 15 Grad. Nürnbergs Oberbürgermeister König forderte alle anderen Haushalte auf, die Temperatur ebenfalls deutlich herunterzuregeln, um das gesamte Netz zu entlasten. Zwei Alteneinrichtungen und die Sana Klinik sollen in den nächsten Stunden separat versorgt werden. Insgesamt sind etwa 15.000 Personen betroffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2021 15:00 Uhr