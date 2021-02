Wärmeversorgung durch Brand in Nürnberger Großkraftwerk eingeschränkt

Nachrichtenarchiv - 10.02.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Nach dem Brand in einem Nürnberger Großkraftwerk gibt es Einschränkungen bei der Wärmeversorgung. Zwar teilte die Stadtverwaltung am Abend mit, dass die Wärmeversorgung stabil sei. Der Energieversorger N-Ergie räumte jedoch ein, dass eine etwas kältere, aber keine frierende Nacht bevorstehe. In Nürnberg war gestern nach einem Großbrand in einem Kraftwerk, die Versorgung ausgefallen. Etwa 15.000 Menschen sind davon betroffen. Die Stadt Nürnberg hat den Katastrophenfall ausgerufen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.02.2021 01:00 Uhr