Wärmerekord für Aprilanfang in Bayern und bundesweit geknackt

München: In Bayern sind nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes Temperaturrekorde verzeichnet worden. Am Nachmittag wurden demnach mancherorts mehr als 27 Grad gemessen - so viel wie noch nie im ersten Drittel des Aprils seit Beginn der Wetter-Aufzeichnung. So kamen Regensburg und Burgheim im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen etwa auf 27,6 Grad. Bundesweit am wärmsten war es im baden-württembergischen Ohlsbach südöstlich von Offenburg. Dort verzeichnete der Wetterdienst nach vorläufigen Daten 29,9 Grad. Der bisherige Rekord lag bei 27,7 Grad, was die ersten zehn Tage des Aprils angeht. Viele nutzten das warme Wetter für einen Radlausflug, zum Wandern, Eisessen oder für den Biergarten. Und Hartgesottene sprangen in die noch kühlen Seen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 19:00 Uhr