Wärmerekord für Aprilanfang in Bayern geknackt

München: Dieses Wochenende werden in Bayern neue Wärmerekorde erreicht. Nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurden gestern mancherorts mehr als 27 Grad gemessen. Das sei der höchste Wert, der im ersten April-Drittel seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen wurde. So stiegen etwa die Temperaturen in Regensburg und in Burgheim im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausenauf 27,6 Grad. In München wurden 26 Grad gemessen. Für heute sind erneut sommerliche Temperaturen vorhergesagt. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert Werte bis zu 29 Grad im Raum Regensburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2024 06:00 Uhr