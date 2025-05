Wadephul warnt vor Stopp von Waffenexporten nach Israel

Bundesaußenminister Wadephul lehnt einen Stopp von deutschen Waffenexporten nach Israel ab. Israel sei zahlreichen Gefahren von außen ausgesetzt, etwa von der Hisbollah, den Huthis und aus dem Iran, so Wadephul. All diese Akteure hätten die Vernichtung Israels zum Ziel. Zugleich sei das Existenzrecht Israels Teil deutscher Staatsraison. Gleichwohl stelle die Lage im Gazastreifen ein großes politisches und moralisches Dilemma für uns dar, so der Außenminister weiter.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 26.05.2025 14:00 Uhr