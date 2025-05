Wadephul unterstützt Trumps Fünf-Prozent-Ziel

Deutschland strebt Fünf-Prozent-Ziel bei NATO-Verteidigungsausgaben an: Einer entsprechenden Forderung von US-Präsident Trump hat Außenminister Wadephul bei einem informellen Treffen der Nato-Außenminister in Antalaya zugestimmt. Trump verlangt seit längerem von den Verbündeten, mehr Geld in die Verteidigung zu stecken und hat fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts als Ziel ausgegeben. Die Bundesrepublik lag zuletzt bei einer Quote von etwas mehr als zwei Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2025 13:15 Uhr