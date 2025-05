Wadephul trifft in Israel Angehörige von Hamas-Geiseln

Tel Aviv: Bundesaußenminister Wadephul absolviert seinen Antrittsbesuch in Israel. Zu Beginn traf er Angehörige israelischer Geiseln, die von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehalten werden. Die israelische Regierung geht davon aus, dass mindestens 21 Verschleppte noch am Leben sind. Bei drei weiteren habe man keine Gewissheit. Im Oktober 2023 hatten die Terroristen beim Überfall auf Israel mehr als 1.200 Menschen getötet und mehr als 200 verschleppt. Morgen will Wadephul die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen und dort einen Kranz niederlegen. Anschließend sind Gespräche mit der israelischen Regierung geplant.

