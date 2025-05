Wadephul sichert Ukraine weitere Unterstützung zu

Lwiw: Bundesaußenminister Wadephul ist zu seinem ersten Besuch in der Ukraine eingetroffen. Dabei sicherte er dem Land weitere Unterstützung zu. Im Ersten sagte er am Abend, Deutschland werde das leisten, was nötig sei - und zwar so lange bis Russland einsehe, dass der Krieg beendet werden muss. Wadephul nimmt heute am informellen EU-Außenministertreffen in Lwiw im Westen der Ukraine teil. Die EU-Vertreter wollen dort entgültig der Einrichtung eines Sondertribunals zustimmen, vor dem Russland für den Angriffskrieg zur Verantwortung gezogen werden kann.

