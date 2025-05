Wadephul setzt auf Schulterschluss mit den USA gegen Putin

Berlin: Bundesaußenminister Wadephul hat von den USA einen Schulterschluss im Umgang mit Russlands Präsident Putin gefordert. Vor seinem Antrittsbesuch in Washington heute sagte der CDU-Politiker, der Druck auf den Kremlchef müsse aufrechterhalten bleiben, damit Russland im Ukraine-Krieg an den Verhandlungstisch zurückkehre. Wadephul betonte, Europa werde die Sanktionsschrauben weitere anziehen. Auch der US-Kongress sei dazu bereit. Der Bundesaußenminister will in Washington mit seinem amerikanischen Kollegen Rubio über ein gemeinsames Vorgehen beraten.

