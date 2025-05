Wadephul reist zu Ukrainekonferenz

In London stehen heute Gespräche für das weitere Vorgehen im Ukraine-Krieg an: Mit dabei ist auch der neue Bundesaußenminister Wadephul, gemeinsam mit Vertretern aus Frankreich, Italien, Spanien, Polen. Am Abend hatte sich der ukrainische Präsident Selenskyi außerdem zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin diese Woche in Istanbul bereit erklärt

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.05.2025 11:15 Uhr