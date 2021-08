Wadephul kündigt Fortsetzung der Verhandlung mit den Taliban an

Nachrichtenarchiv - 27.08.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland will sich nicht an Vergeltungsmaßnahmen gegen die Terrororganisation IS beteiligen. Das hat der CDU-Außenexperte Wadephul im BR-Interview klargestellt. Oberstes Ziel sei es jetzt, weitere Personen aus Afghanistan zu bringen. Sobald sich die Lage am Kabuler Flughafen beruhigt habe, werde man versuchen, zivile Flüge durchzuführen. Dabei gehe es in erster Linie um die Rettung afghanischer Ortskräfte und Staatsbürger anderer Nationen. Ausreisewillige Deutsche sind nach den Worten Wadephuls kaum noch im Land. Die Verhandlungen mit den radikal-islamischen Taliban in Doha werden nach seinen Worten fortgeführt. Von den jüngsten Anschlägen seien sie ebenfalls betroffen, denn unter den Todesopfern gebe es zahlreiche islamistische Kämpfer, so der CDU-Außenpolitiker.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2021 11:00 Uhr