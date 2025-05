Wadephul kündigt bei Israel-Besuch Kampf gegen Antisemitismus an

Jerusalem: Außenminister Wadephul hat bei seinem Antrittsbesuch in Israel einen entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland angekündigt. Es sei bleibende Verantwortung, das Bewusstsein für dieses von Deutschland begangene, unermessliche Unrecht aufrechtzuerhalten, sagte der CDU-Politiker in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Dieser Ort führe den Deutschen immer wieder vor Augen: Die Monströsität der Shoah sei in deutscher Sprache befohlen, von Deutschen geplant, von Deutschen ausgeführt worden. Im Lauf des Tages wird Wadephul auch Israels Regierungschef Netanjahu treffen sowie in Ramallah den palästinensischen Ministerpräsidenten Mustafa.

