Wadephul hält weitere Gespräche mit Iran für sinnvoll

Europäische Außenminister drängen den Iran zu Gesprächen mit USA: Nach einem dreistündigen Treffen in Genf erklärte Bundesaußenminister Wadephul, es habe ernsthafte Gespräche gegeben. Der Iran sei bereit, über alle grundsätzlichen Fragen weiter zu reden. Für Deutschland sei dabei vor allem wichtig, dass die Sicherheitsinteressen Israels gewahrt blieben. Zudem müssten die USA an weiteren Verhandlungen beteiligt sein. - An dem Treffen in Genf hatten auch die Außenminister des Iran, Frankreichs und Großbritanniens sowie die EU-Außenbeauftragte teilgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.06.2025 19:45 Uhr