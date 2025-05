Wadephul fordert Freilassung aller israelischer Geiseln

Tel Aviv: Bundesaußenminister Wadephul hat sich für eine Rückkehr der von der Hamas gefangen genommenen israelischen Geiseln starkgemacht. Es sei kaum vorstellbar, was die Verschleppten und ihre Familien seit über 19 Monaten durchmachen müssten, betonte er in einem auf Social Media veröffentlichten Video. Die Geiseln müssten nun endlich alle freikommen. Wadephul bezeichnete das als eine Priorität Deutschlands. Der Minister war am Abend in Israel gelandet und danach zu Gesprächen mit Angehörigen der Geiseln zusammengekommen. Heute sollen dann politische Beratungen stattfinden - unter anderem mit Israels Premier Netanjahu. Auf dem Programm steht außerdem ein Besuch der Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem. Danach will Wadephul weiter ins Westjordanland reisen zu einem Treffen mit dem Ministerpräsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde Mustafa.

