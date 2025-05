Wadephul dringt in Israel auf Geisel-Freilassung

Jerusalem: Bundesaußenminister Wadephul hat bei seinem Antrittsbesuch in Israel auf neue Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg gedrungen. Wadephul sagte bei einem Treffen mit seinem israelischen Kollegen Saar, man fordere zudem die sofortige Freilassung aller Geiseln, die die Terrororganisation Hamas immer noch in dunklen Kellern gefangen halte. Danach wurde Wadephul von Regierungschef Netanjahu empfangen. Bei dem Treffen ging es auch um einen Vorschlag der US-Regierung für eine Neuorganisation der humanitären Hilfe im Gazastreifen. Das US-Außenministerium hatte die Gründung einer privaten Stiftung angekündigt, die künftig federführend an der Verteilung von Hilfsgütern beteiligt sein soll.

