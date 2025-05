Wadephul attackiert Putin - "Tritt Menschenrechte mit Füßen"

Berlin: Bundesaußenminister Wadephul sieht die jüngsten massiven Luftangriffe auf die Ukraine als Anzeichen dafür, dass Russlands Präsident Putin keinen Frieden will. Im "Ersten" sagte der Minister, Putin trete die Menschenrechte mit Füßen. Das sei ein Affront, auch gegen US-Präsident Trump. Dabei habe der sich sehr bemüht, den russischen Präsidenten an den Verhandlungstisch zu bekommen. Putin wolle den Krieg fortführen, und das dürfe ihm nicht gestattet werden. Es werde eine starke Reaktion des Westens geben und auch von den USA, so Wadephul. Das werde finanziell schmerzhaft werden für Russland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 22:00 Uhr