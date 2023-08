Wachstumschancengesetz soll noch in diesem Monat durchs Kabinett gehen

Düsseldorf: Die Bundesregierung will noch in diesem Monat das Wachstumschancengesetz zur Unterstützung der Industrie auf den Weg bringen. Das kündigte Bundeskanzler Scholz beim Unternehmertag in Nordrhein-Westfalen an. Firmen würden damit auf breiter Front entlastet, insbesondere durch bessere Abschreibungen. Der Gesetzentwurf sollte ursprünglich schon heute vom Bundeskabinett beschlossen werden. Es kam jedoch Einspruch von Familienministerin Paus. In einem WELT-Interview nannte sie als Grund Beratungsbedarf bei ihrer Partei, den Grünen. Einen Zusammenhang mit ihrer Forderung nach einer höheren Kindergrundsicherung wies sie zurück. Sie halte nichts davon, wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen gegen mehr Mittel für armutsbedrohte Familien auszuspielen. Die FDP hatte zuvor von einem Erpressungsversuch gesprochen. In der Debatte um die Energiepreise in Deutschland hat Scholz sich gegen einen subventionierten Industriestrompreis gestellt und eine solche Subvention als "schuldenfinanziertes Strohfeuer" bezeichnet. Das sei ökonomisch falsch, fiskalisch unsolide und würde falsche Anreize setzen, betonte der Kanzler. Ein Industriestrompreis nutze zudem eher großen Konzernen und nicht dem Mittelstand.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.08.2023 22:45 Uhr