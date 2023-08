Wachstumschancen-Gesetz soll laut Scholz noch im August beschlossen werden

Berlin: Bundeskanzler Scholz will den jüngst in der Regierungskoalition ausgebrochenen Streit über das sogenannte Wachstumschancen-Gesetz schnell beenden. Beim Unternehmertag NRW in Düsseldorf sagte er, man werde das Gesetz bei der Kabinettsklausur in Meseberg beschließen, die wenigen Tage bis dahin nutze man, um - wie Scholz wörtlich sagte - das Gesetz noch ein bisschen schöner zu machen. Bundesfinanzminister Lindner will mit dem Gesetz angesichts der Wirtschaftsflaute Unternehmen steuerlich stärker entlasten. Bundesfamilienministerin Paus hatte jedoch mit einem Veto gedroht, sollte es nicht auch mehr Geld für die Kindergrundsicherung geben.

