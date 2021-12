Wachsende Sorge vor Radikalisierung von Corona-Protesten

Nachrichtenarchiv - 13.12.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Politik wächst die Sorge vor einer Radikalisierung von Gegnern der Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung. Bundestagspräsidentin Bas sprach im ZDF von einer Gefährdung unserer Demokratie. Sie forderte eine verschärfte Beobachtung von Telegram-Chatgruppen, über die sich Radikale vernetzen. Der Grünen-Fraktionsvize von Notz hält die Entwicklung für "mehr als beängstigend", wie er der "Welt" sagte. Und Unionsfraktionsvize Frei verlangte, der Staat dürfe in dieser Situation keinesfalls als schwach erscheinen. Auch gestern Abend kam es wieder bei Demonstrationen zu Angriffen auf Polizisten - etwa in Schweinfurt in Nordbayern und Bennewitz bei Leipzig. Dort wurden auch Journalisten attackiert. Am Samstag waren im thüringischen Greiz 14 Beamte verletzt worden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.12.2021 04:00 Uhr