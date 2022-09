Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: In der Westminister Hall ist in der Nacht am aufgebahrten Sarg der Queen ein Wachmann umgekippt. Wie auf dem Livestream zu sehen war, eilten andere Wachleute dem Mann zu Hilfe und drehten ihn auf den Rücken. Wie es ihm geht, ist nicht bekannt. In Großbritannien müssen die traditionellen Wachmänner oft stundenlang stehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2022 05:00 Uhr