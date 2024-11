VW zweifelt an Sparvorschlägen der IG Metall

Wolfsburg: Der VW-Konzern hat auf die jüngsten Sparvorschläge der Arbeitnehmervertreter zurückhaltend reagiert. Personalvorstand Kilian begrüßte, dass der Betriebsrat und die IG Metall eigene Vorschläge machten. Für den Konzern stehe aber weiterhin die Wettbewerbsfähigkeit im Mittelpunkt. Die Arbeitnehmervertreter hatten angeboten, dass die Beschäftigten auf die Gehaltserhöhung von sieben Prozent verzichten. Im Gegenzug soll VW keine Werke schließen. - Der Autobauer Ford wird in den kommenden drei Jahren europaweit 4.000 Stellen streichen, fast 3.000 davon in Deutschland. Außerdem wird die Kurzarbeit verlängert. Sie sollte eigentlich zu Weihnachten enden. Hintergrund ist der schleppende Verkauf der Ford-Elektroautos. In die Umstellung vom Verbrenner zur E-Mobilität hatte der Konzern fast zwei Milliarden Euro investiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2024 23:00 Uhr