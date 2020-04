VW will Produktion langsam wieder anfahren

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wolfsburg: Der Volkswagen-Konzern fährt die Fahrzeug-Produktion nach mehrwöchiger Zwangspause in der Corona-Krise schrittweise wieder an. Den Anfang sollen die VW-Werke in Zwickau und Bratislava am kommenden Montag machen, teilte die Wolfsburger Konzernzentrale mit. Eine Woche später sollen die übrigen deutschen Produktionsstätten sowie die Fertigung in Portugal, Spanien, Russland und den USA folgen. Im Mai solle dann nach und nach auch in Südafrika, Argentinien, Brasilien und Mexiko wieder produziert werden. VW hatte - wie andere Hersteller auch - die Bänder in der zweiten März-Hälfte angehalten, weil in der Pandemie die Versorgung der Werke mit Teilen abriss und die Ansteckungsgefahr die Konzerne dazu zwang, ihre Fabriken zu schließen. Zehntausende Mitarbeiter wurden daraufhin in Kurzarbeit geschickt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 06:00 Uhr