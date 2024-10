VW will laut Betriebsrat drei Werke schließen

Wolfsburg: Der VW-Konzern hat sich bisher nur vage zu möglichen Werksschließungen und Entlassungen geäußert. Man werde erst intern Gespräche führen hieß es - und wörtlich: "Die Lage ist ernst". VW stehe an einem entscheidenden Punkt seiner Unternehmensgeschichte. Der Betriebsrat hatte heute mitgeteilt, dass drei Werke geschlossen und zehntausende Stellen gestrichen werden sollen. Welche Werke betroffen sind, ist noch unklar. Den verbleibenden Beschäftigten drohten außerdem Gehaltskürzungen. Der Betriebsrat und die IG Metall kündigten erheblichen Widerstand an. - Die Bundesregierung erklärte, es gehe jetzt darum, Arbeitsplätze zu erhalten und zu sichern. Sollte das VW-Management in der Vergangenheit falsche Entscheidungen getroffen haben, dann dürften die jetzt nicht zulasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen. In Bayern betreibt VW kein Werk; in München werden allerdings Softwareprodukte für den Konzern entwickelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2024 15:00 Uhr