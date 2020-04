VW-Werke sollen wieder hochgefahren werden

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wolfsburg: Die großen Werke des Autobauers VW in Deutschland sollen voraussichtlich Ende April wieder in Betrieb genommen werden. Das berichtet das "Handelsblatt" und beruft sich auf Konzernkreise. Zu den Werken, in denen die Fertigung wieder aufgenommen werden soll, gehören laut der Zeitung die Standorte Wolfsburg, Emden und Hannover. In den Werken plane VW zunächst mit einer Ein-Schicht-Produktion mit deutlich weniger Mitarbeitern, hieß es weiter. Nach und nach sollen dann später wieder reguläre Stückzahlen erreicht werden. Die Bänder in den deutschen VW-Werken ruhen seit dem 19. März.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 20:00 Uhr