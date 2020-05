VW-Vorstandschef Dies wird für seine geforderte Einführung einer staatlichen Kaufprämie für Autos kritisiert

Nachrichtenarchiv - 03.05.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD-Chef Walter-Borjans hat Forderungen aus der Autoindustrie nach einer staatlichen Kaufprämie zurückgewiesen. Dem "Business Insider" sagte er, die Auto-Konzerne sollten erst mal auf die satten Gewinne der vergangenen Jahre zurückgreifen, bevor sie nach den Steuerzahlern riefen. Der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, Diess, drängt die Politik mit Blick auf den Konjunktureinbruch zu raschen Schritten. Der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» sagte er, eine Prämie dürfe nicht nur für Elektroautos gelten, sondern für das gesamte Produktangebot. Am kommenden Dienstag ist ein Autogipfel bei Kanzlerin Merkel geplant. Im Vorfeld hat sie betont, die Branche könne nicht mit speziellen Anreizen rechnen. Bayerns Ministerpräsident Söder plädiert dagegen für eine sogenannte Innovationsprämie, die Kaufprämien an Klimaschutz bindet. Übermorgen will Söder darüber mit seinen Kollegen aus Baden-Württemberg und Niedersachsen sprechen.

