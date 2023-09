VW sucht Fehler und Ursache für Computerprobleme

Wolfsburg: Ein Krisenstab sucht bei VW weiter nach der Ursache einer schweren IT-Störung, die die Autoproduktion in mehreren Werken zum Stillstand gebracht hat. Dem Volkswagen-Konzern zufolge legten die Computerprobleme das zentrale Netzwerk lahm. In den vier fahrzeugproduzierenden Werken in Deutschland - also Wolfsburg, Emden, Zwickau und Osnabrück - können momentan keine Autos gebaut werden. Betroffen ist auch die Tochtergesellschaft Audi, sowie Komponentenwerke. Die Störung bestehe seit gestern Mittag und werde aktuell analysiert, so der Konzern. VW geht bislang nicht davon aus, dass ein Hackerangriff die Ursache der Störung war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2023 06:00 Uhr