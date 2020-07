VW stoppt Pläne für neues Werk in der Türkei

Wolfsburg: Wegen der Coronakrise stoppt der VW-Konzern die Pläne für den Bau eines neuen Werks in der Türkei. Das gab der Autobauer heute bekannt. Im Zuge der Pandemie ist die globale Automobilnachfrage stark eingebrochen. Der Aufbau zusätzlicher Kapazitäten sei deshalb nicht notwendig, sagte ein Konzernsprecher. Die Fabrik mit rund 4000 Arbeitsplätzen sollte in der Stadt Manisa in der Nähe von Izmir entstehen und die Nachfrage in Osteuropa und im Nahen Osten abdecken. Wegen der Kritik an der türkischen Politik in Nordsyrien und an der Menschenrechtslage in der Türkei selbst hatte sich Volkswagen aber auch schon vor der Pandemie zurückhaltender gezeigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2020 14:00 Uhr