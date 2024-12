VW ruft für Montag erneut zu flächendeckenden Streiks auf

Wolfsburg: Die IG Metall ruft für Montag erneut zu einem flächendeckenden Warnstreik beim Autokonzern VW auf. Betroffen sind alle deutschen Standorte außer Osnabrück. Eine Protestkundgebung ist in Wolfsburg geplant. Der Streik soll diesmal vier statt zwei Stunden dauern und wieder in jeder Schicht wiederholt werden. Die Gewerkschaft will Lohnkürzungen, Entlassungen und Betriebsschließungen verhindern. VW dagegen argumentiert, dass es wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage keinen anderen Ausweg gebe.

