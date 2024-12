VW-Mitarbeiter beginnen bundesweit mit Warnstreiks

Wolfsburg: An zahlreichen deutschen Volkswagen-Standorten haben am Vormittag Warnstreiks begonnen. In allen betroffenen Fabriken werde die Produktion temporär auf Eis liegen, sagte IG-Metall-Verhandlungsführer Gröger. Der Ausstand werde jeweils rund zwei Stunden dauern und danach in jeder Schicht wiederholt werden, sagte Gröger. Dazwischen werde normal produziert. Nach Ende der Friedenspflicht am Wochenende setze man nun auf Warnstreiks, die das Unternehmen nicht übersehen könne. Volkswagen steckt derzeit in der Krise. In dem Konflikt geht es um die Bezahlung für rund 120.000 VW-Beschäftigte im Haustarif sowie um 10.000 Mitarbeiter bei VW Sachsen. Der Konzern lehnt ein Lohnplus ab und will stattdessen Lohnkürzungen von zehn Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2024 11:00 Uhr