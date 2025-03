VW meldet Gewinn-Einbruch

VW steckt weiter in der Krise. Deutschlands größter Autobauer meldet für das vergangene Jahr einen Gewinneinbruch von 31 Prozent - auf rund 12,4 Milliarden Euro. Wie der Konzern in Wolfsburg mitteilt, liegt das an den schwachen Verkäufen in China - und an den steigenden Kosten. Angesichts der Krise hatte sich VW im Dezember mit der IG Metall-auf ein millarden-schweres Sparpaket geeinigt, bei dem die Beschäftigten auf Lohnerhöhungen verzichten . In den kommenden fünf Jahren sollen 35.000 Jobs wegfallen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 11.03.2025 16:00 Uhr