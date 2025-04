VW-Konzerngewinn bricht im ersten Quartal ein

Wolfsburg: Für die Autobauer VW und Mercedes ist das erste Quartal mit starken Verlusten zu Ende gegangen. Nach einem schwachen Vorjahr sank der Gewinn von Volkswagen in den ersten drei Monaten um knapp 41 Prozent auf rund 2,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Neben Sondereffekten belasten geringere Gewinne in China und Verluste im Batteriegeschäft das Ergebnis von VW. Auch der Stuttgarter Autobauer Mercedes meldet für das erste Quartal einen Gewinneinbruch - um gut 40 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Grund ist den Angaben nach ebenfalls vor allem der Absatzrückgang in China. Wegen der unklaren Zollpolitik aus den USA könne das Unternehmen derzeit keinen Jahresausblick geben, hieß es von Mercedes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2025 08:00 Uhr