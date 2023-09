VW-IT-Störung größer als bisher bekannt

Wolfsburg: Die IT-Störung beim Autobauer Volkswagen ist wohl größer als bisher gedacht. Einem Konzern-Sprecher zufolge steht die Produktion still in den deutschen Werken Wolfsburg, Emden, Zwickau, Osnabrück, sowie in der gläsernen Manufaktur in Dresden. Ebenfalls betroffen sind die Komponentenwerke in Kassel, Salzgitter und Braunschweig, außerdem das VW-Werk in Chattanooga in den USA. Am Abend sagte der VW-Sprecher, die Lage sei noch nicht im Griff, ein Krisenstab sei eingerichtet, Hinweise auf einen Hacker-Angriff gebe es bislang nicht.

