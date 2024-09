VW hält Betriebsversammlung nach Ankündigung von Sparprogramm ab

Wolfsburg: Beschäftigte des Autobauers Volkswagen kommen am Morgen zu einer Betriebsversammlung zusammen. Dabei soll es um die angekündigten Sparmaßnahmen gehen. Der Betriebsrat erwartet deutlich über 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der gesamte Konzernvorstand sowie der Vorstand der Kernmarke VW haben laut Betriebsrat Anwesenheitspflicht. Die Kernmarke VW hatte vorgestern nach einer Führungskräftetagung einen härteren Sparkurs angekündigt und dabei auch Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr ausgeschlossen. Betriebsrat und Gewerkschaft kündigten "erbitterten Widerstand" an. Am frühen Nachmittag wollen sich Gesamtbetriebsratschefin Cavallo und IG-Metall-Bezirksleiter Gröger vor der Presse äußern.

