VW hält an Plänen für Fabrikschließungen fest

Wolfsburg: Trotz des Widerstands seiner Beschäftigten hält der Volkswagen-Konzern an seinen Plänen fest, Auto-Werke in Deutschland zu schließen. Man müsse die Kapazitäten verringern und an die neuen Realitäten anpassen, sagte Konzern-Chef Schäfer der "Welt am Sonntag". Dabei schließt er weiterhin auch Kündigungen nicht aus. Der Stellenabbau über bisherige Instrumente wie Altersteilzeit und Aufhebungsangebote werde nicht reichen. Wörtlich sagte der VW-Chef: "Das würde schlicht zu lange dauern." - Am Donnerstag waren Tarifgespräche zwischen VW und der IG Metall ohne Ergebnis geblieben. Deshalb wird es Anfang Dezember bei Volkswagen voraussichtlich Warnstreiks geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 08:00 Uhr