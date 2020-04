VW-Chef fordert Konjunkturprogramm für Autoindustrie

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hannover: VW-Chef Diess fordert ein Konjunkturprogramm für die Autoindustrie. Diess hat am Abend in den "Tagesthemen" im Ersten gesagt, Deutschland sei ein Autoland und das Auto die wahrscheinlich beste Möglichkeit, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Sobald der Kunde ein Auto bestelle, sichere das Arbeitsplätze beim Handel, beim Hersteller und beim Zulieferer. Laut Diess soll die Produktion bei VW in den nächsten Wochen wieder hochgefahren werden. Es gebe Zusagen auch aus Italien, dass selbst kritische Zulieferungen wieder funktionieren werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.04.2020 02:00 Uhr