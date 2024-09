VW-Chef bezeichnet Lage als alarmierend

Wolfsburg: VW-Konzern-Chef Blume hat die wirtschaftliche Situation bei Volkswagen als alarmierend bezeichnet. Bei der Marke VW sei die Lage so ernst, dass man nicht einfach alles weiterlaufen lassen könne wie bisher, sagte Blume der Bild am Sonntag. In Europa würden weniger Fahrzeuge gekauft. Gleichzeitig drängten neue Wettbewerber aus Asien mit Wucht in den Markt. Die gesamte europäische Autoindustrie befinde sich in einer Lage, die es zuvor noch nie gegeben habe. Einen Kahlschlag werde es aber nicht geben. Blume betonte, man stehe fest zum Standort Deutschland, denn Volkswagen habe ganze Generationen geprägt. Blume erklärte, bei VW reichten die Kostenreduzierungen aktuell nicht aus. Die VW-Führung arbeite deshalb "an weiteren Maßnahmen" - Details nannte er dabei nicht.

