VW-Betriebsratschefin setzt auf Tarif-Kompromiss vor Weihnachten

Hannover: Im Tarifstreit zwischen dem Autobauer Volkswagen und der IG Metall hat am Vormittag die fünfte Verhandlungsrunde begonnen. Die Positionen liegen noch weit auseinander. Während die Konzernspitze an einer zehnprozentigen Lohnkürzung und Werksschließungen festhält, fordert die Gewerkschaft den Erhalt aller Standorte und eine Beschäftigungsgarantie. Zudem lehnt sie dauerhafte Einschnitte beim Lohn ab. VW-Betriebsratschefin Cavallo hofft nun dennoch auf einen Kompromiss vor Weihnachten. Man wolle nicht mit dieser Angst in die Ferien gehen. Vor der womöglich entscheidenden Verhandlungsrunde hatten sich zehntausende VW-Mitarbeiter an einem vierstündigen Warnstreik beteiligt. Die IG Metall droht mit einer Ausweitung des Arbeitskampfes in 2025, sollte bis Silvester keine Einigung erzielt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2024 12:00 Uhr